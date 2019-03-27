2019-03-27T13:32:23+03:00
Происшествия

Жителя села Аксарка поймали с белым порошком

Ранее не судимый мужчина свою вину признал
Анна Полякова
Поделиться:
Жителя села Аксарка поймали с белым порошком Фото: 89.мвд.рфЖителя села Аксарка поймали с белым порошком Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Приуральском районе возбудили уголовное дело о незаконном приобретения и хранения наркотиков. Более 0,5 грамма запрещенного вещества полицейские обнаружили у 34-летнего жителя села Аксарка.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, изъятый полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета отправили на экспертизу, которая подтвердила, что содержимое является наркотическим веществом.

Ранее не судимый мужчина пояснил, что приобрел и хранил наркотическое средство для личного потребления, продавать не собирался. Свою вину он признает. С него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе