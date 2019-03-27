Жителя села Аксарка поймали с белым порошком

27 Март 13:30 2019-03-27T13:32:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приуральском районе возбудили уголовное дело о незаконном приобретения и хранения наркотиков. Более 0,5 грамма запрещенного вещества полицейские обнаружили у 34-летнего жителя села Аксарка.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, изъятый полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета отправили на экспертизу, которая подтвердила, что содержимое является наркотическим веществом.

Ранее не судимый мужчина пояснил, что приобрел и хранил наркотическое средство для личного потребления, продавать не собирался. Свою вину он признает. С него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU