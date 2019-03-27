Жителя села Аксарка поймали с белым порошком
Ранее не судимый мужчина свою вину признал
Жителя села Аксарка поймали с белым порошком Фото: 89.мвд.рф
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В Приуральском районе возбудили уголовное дело о незаконном приобретения и хранения наркотиков. Более 0,5 грамма запрещенного вещества полицейские обнаружили у 34-летнего жителя села Аксарка.
Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, изъятый полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета отправили на экспертизу, которая подтвердила, что содержимое является наркотическим веществом.
Ранее не судимый мужчина пояснил, что приобрел и хранил наркотическое средство для личного потребления, продавать не собирался. Свою вину он признает. С него взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU