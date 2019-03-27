2019-03-27T13:11:01+03:00
Общество

В Салехарде площадку празднования Дня оленевода взяли под охрану

Культурная программа будет проходить в режиме нон-стоп с 10 до 18 часов
Анна Полякова
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В Салехарде площадку празднования Дня оленевода взяли под охрану Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде площадку празднования Дня оленевода взяли под охрану Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде рабочая группа осмотрела площадки проведения праздника - трассу для гонок на оленьих упряжках, снегоходного кросса, площадку под установку чумов.

Напомним, праздник в столице Ямала пройдет 30 марта на берегу реки Полябта. В стадии завершения работы по монтажу электричества. Параллельно идет установка ярмарочных павильонов и сцены. На сегодняшний день площадки для спортивных состязаний готовы, осталось привести в соответствие с требованиями трассу для снегоходного кросса.

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

Отметим, что в рамках Дня оленевода в Салехарде пройдет этап Чемпионата и Первенство России по снегоходному кроссу. Ожидается около 40 участников, сообщает администрация Салехарда.

Начиная с сегодняшнего дня будет осуществляться охрана территории. В день проведения праздника будут дежурить пожарные, бригада скорой помощи и полиция. Кроме того, по всему периметру площади будут установлены информационные стенды с указателями.

Культурная программа будет проходить в режиме нон-стоп с 10 до 18 часов. Следить за событиями можно будет в прямом эфире. На площади планируют установить порядка 10 камер. Ссылки на трансляцию будут размещены на сайтах и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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