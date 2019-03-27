Ямалец кутил за счет доверчивой знакомой, попросившей помощи
Ямалец, помогавший доверчивой женщине разобраться с переводом денег, теперь под подпиской о невыезде. 30-летний рецидивист в магазинах расплачивался деньгами знакомой. Его задержали в течение дежурных суток после того, как 24 марта женщина обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что с ее сберегательного счета совершено хищение 30 тысяч рублей.
Выяснилось, что она просила своего знакомого помочь перевести деньги со сберегательного счета на свою банковскую карту с помощью программы, установленной в телефоне. Позже злоумышленник с помощью своего телефона, зная логин и пароль, вошел в личный кабинет приятельницы и расплачивался за покупки в магазинах.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU