2019-03-27T12:04:06+03:00
Общество

Первый на Ямале молодежный клуб Русского Географического Общества отметил годовщину

В марте ямальцы стали победителями в VI Всероссийском слете юных полярников
Анна Полякова
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Первый на Ямале молодежный клуб Русского Географического Общества отметил годовщину Фото: tasu.ruПервый на Ямале молодежный клуб Русского Географического Общества отметил годовщину Фото: tasu.ru
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В Тазовской средней школе действует Молодежный клуб Русского Географического Общества (РГО) «Тазовская широта». Он насчитывает около 50 человек – учащихся 7-11 классов. В феврале члены клуба отметили первую годовщину.

В течение года участники клуба занимаются проектной и научной деятельностью, проводят творческие вечера, экологические акции, квесты и другие мероприятия. Так, 5 апреля, в Тазовской средней школе состоится II Географический форум «Да здравствует, человек путешествующий!», на одном из этапов которого участники представят творческие работы о своих путешествиях.

В начале марта члены первого в регионе молодёжного клуба РГО в составе районной команды «Молодой Ямал» стали победителями в VI Всероссийском слете юных полярников «Наша планета – 2019» в Санкт-Петербурге. Ребята показали высокие знания в предметных олимпиадах и успешно защитили свои научно-исследовательские работы в секциях «Наука и техника», «Экология», «История» и «Экономика».

Члены молодежного клуба могут участвовать в конкурсах на право бесплатного посещения профильных смен Русского Географического Общества во всероссийских лагерях «Артэк», «Смена», «Орленок», «Океан». В прошлом году конкурс выиграла тазовская ученица Эльза Салиндер, сообщает администрация района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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