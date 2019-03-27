2019-03-27T13:12:44+03:00
Экономика

На Ямале началось строительство девяти мостов на дороге Надым – Салехард

Бригады рабочих заняты в две смены
Анна Полякова
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Дорожники приступили к строительству девяти мостов на трассе Надым – Салехард Фото: правительство ЯНАОДорожники приступили к строительству девяти мостов на трассе Надым – Салехард Фото: правительство ЯНАО
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Подрядные организации приступили к строительству девяти мостовых переходов на участке НадымСалехард (км 1120 – км 1191) автомобильной дороги Сургут – Салехард. Идет забивка свай и монтаж пролётных балок. Построен один временный мост.

По словам начальника отдела новоуренгойского филиала окружной дирекции дорожного хозяйства Виктора Бочкарева, на объекте работают 120 человек, в распоряжении которых 25 машин спецтехники. Бригады заняты в две смены.

Параллельно ведётся отсыпка земляного полотна (45 км) и продолжаются работы по устройству водопропускных труб (34 шт.). Кроме того, в планах у дорожников в 2019 году проложить 10 км дороги в щебне на этом участке, рассказали в правительстве ЯНАО.

Напомним, всего на автодороге Надым – Салехард предусмотрено проектом 58 мостов, построено – 49 (84%), на участке км 1120 – км 1191 запланировано 12 мостовых сооружений, при этом три из них уже готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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