2019-03-27T11:34:14+03:00
Происшествия

Батутный центр в Муравленко заплатит сто тысяч за переломанные кости подростка

Телесные повреждения эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести
Анна Полякова
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В Муравленко владелец батутного центра выплатит несовершеннолетней пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Травмы школьница получила в январе 2019 года. Медики констатировали закрытый винтообразный перелом правых малоберцовой и большеберцовой костей в нижней трети. Телесные повреждения эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести.

Как выяснилось, на момент несчастного случая администратор, обеспечивающий контроль за безопасным нахождением посетителей на игровом оборудовании, отсутствовал. Контроль был возложен на постороннее лицо, не прошедшее подготовку и аттестацию.

- Несовершеннолетняя получила травмы из-за необеспечения безопасной эксплуатации арены, а также ненадлежащего исполнения своих обязанностей администратором аттракциона, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Между тем, по фактам выявленных нарушений материалы проверки прокуратура направила в Уральское межрегиональное Управление Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии (УМТУ Росстандарта) для привлечения виновного к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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