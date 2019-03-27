На Ямале выросла ожидаемая продолжительность жизни

27 Март 10:47 2019-03-27T10:50:23+03:00

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Ямал поднялся в условном рейтинге регионов РФ по уровню ожидаемой продолжительности жизни. Прежнее 23 место Арктический регион сменил на 14-ое. Рейтинг подготовили эксперты общества специалистов профилактической медицины на основании данных Росстата за 2018 год.

Как отмечают эксперты, средняя продолжительность жизни северян достигла 74,08 года. Это превышает как аналогичный показатель по УрФО, где цифра достигла 72,02, так и по России в целом (72,93 года).

- Уверен, что продолжительность жизни ямальцев и в дальнейшем покажет стабильный рост, - заявил главный внештатный специалист по профилактической медицине депздрава ЯНАО Сергей Токарев.

По его словам величина ожидаемой продолжительности жизни – крайне важный интегральный показатель эффективности работы здравоохранения региона или государства.

- Его увеличение может быть обусловлено изменением идеологии общества в сторону здорового образа жизни и ответственности за собственное здоровье. Вклад системы здравоохранения в данный показатель связан с развитием профилактического направления, расширением доступности и увеличением качества медицинской помощи, - сказал он.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2024 году ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78, а к 2030 году – до 80 лет. Это одна из главных целей нацпроекта в сфере здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU