Ноябрянин ответит перед судом за продажу подросткам алкоголя
Житель Ноябрьска ответит перед судом за продажу подросткам алкогольной продукции. Уголовному делу дали ход по требованию прокурора после отмены незаконного решения органа дознания об отказе в возбуждении дела.
К слову, продавец магазина и ранее привлекался к административной ответственности за продажу несовершеннолетним алкоголя. В сентябре минувшего года он продал 2 бутылки пива пятнадцатилетнему подростку.
Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за такое преступления наказанием может стать как штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, так исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU