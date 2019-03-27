Ноябрянин ответит перед судом за продажу подросткам алкоголя

27 Март 10:41 2019-03-27T10:42:19+03:00

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Житель Ноябрьска ответит перед судом за продажу подросткам алкогольной продукции. Уголовному делу дали ход по требованию прокурора после отмены незаконного решения органа дознания об отказе в возбуждении дела.

К слову, продавец магазина и ранее привлекался к административной ответственности за продажу несовершеннолетним алкоголя. В сентябре минувшего года он продал 2 бутылки пива пятнадцатилетнему подростку.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, за такое преступления наказанием может стать как штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, так исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU