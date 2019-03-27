2019-03-27T12:11:51+03:00
Экономика

В строительстве Северного широтного хода смогут участвовать ямальские бизнесмены

Местным предпринимателям придётся работать в условиях жёсткой конкуренции
Анна Полякова
Поделиться:
В строительстве Северного широтного хода смогут участвовать ямальские бизнесмены Фото: правительство ЯНАОВ строительстве Северного широтного хода смогут участвовать ямальские бизнесмены Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Участие ямальских предпринимателей в строительстве Северного широтного хода в качестве поставщиков товаров, работ и услуг обсудили за круглым столом, который провела Торгово-промышленная палата региона.

Говорили о том, что для реализации проекта, среди прочего, потребуются стройматериалы, транспортные услуги, организация вахтовых посёлков.

Во встрече участвовали более 50 бизнесменов из разных районов ЯНАО. По словам замгубернатора Ямала Александра Калинина, строительство Северного широтного хода – один из крупнейших инфраструктурных проектов России в последнее десятилетие. У ямальских предпринимателей есть возможность принять в нём участие, но для этого придётся работать в условиях жёсткой конкуренции. Крупные проекты привлекают участников со всей страны. И местные предприятия должны предложить конкурентные решения.

Участники круглого стола обсудили детали реализации инфраструктурного проекта, форматы привлечения к строительству малого и среднего бизнеса, а также доступные для предпринимателей механизмы кредитования и получения поддержки.

Напомним, строительство железнодорожной магистрали позволит существенно сократить протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря. На участке «Обская – СалехардНадым» построят мост через Обь с подходами, железнодорожную часть моста через Надым, а также железнодорожный путь общего пользования «Салехард – Надым», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе