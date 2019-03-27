В строительстве Северного широтного хода смогут участвовать ямальские бизнесмены

27 Март 10:31 2019-03-27T12:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Участие ямальских предпринимателей в строительстве Северного широтного хода в качестве поставщиков товаров, работ и услуг обсудили за круглым столом, который провела Торгово-промышленная палата региона.

Говорили о том, что для реализации проекта, среди прочего, потребуются стройматериалы, транспортные услуги, организация вахтовых посёлков.

Во встрече участвовали более 50 бизнесменов из разных районов ЯНАО. По словам замгубернатора Ямала Александра Калинина, строительство Северного широтного хода – один из крупнейших инфраструктурных проектов России в последнее десятилетие. У ямальских предпринимателей есть возможность принять в нём участие, но для этого придётся работать в условиях жёсткой конкуренции. Крупные проекты привлекают участников со всей страны. И местные предприятия должны предложить конкурентные решения.

Участники круглого стола обсудили детали реализации инфраструктурного проекта, форматы привлечения к строительству малого и среднего бизнеса, а также доступные для предпринимателей механизмы кредитования и получения поддержки.

Напомним, строительство железнодорожной магистрали позволит существенно сократить протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря. На участке «Обская – Салехард – Надым» построят мост через Обь с подходами, железнодорожную часть моста через Надым, а также железнодорожный путь общего пользования «Салехард – Надым», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU