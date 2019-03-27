2019-03-27T09:55:57+03:00
Происшествия

На Ямале раскрываемость коррупционных преступлений завысили в два раза

Виновного сотрудника ИЦ УМВД России по ЯНАО привлекли к дисциплинарной ответственности
Анна Полякова
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На Ямале раскрываемость коррупционных преступлений завысили в два раза Фото: prokyanao.ruНа Ямале раскрываемость коррупционных преступлений завысили в два раза Фото: prokyanao.ru
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Сотрудника ямальской полиции привлекли к ответственности за завышение показателей раскрываемости преступлений. Нарушения в деятельности информационного центра УМВД России по ЯНАО выявили в феврале 2019 года сотрудники отдела правовой статистики прокуратуры ЯНАО.

Выяснилось, что сведения о приостановлении в октябре 2018 года расследования 69 преступлений коррупционной направленности внесены в базу данных ИЦ лишь в январе 2019 года.

Именно из-за этого показатель раскрываемости преступлений, определяющий эффективность работы правоохранительных органов, был существенно завышен.

«Раскрываемость преступлений коррупционной направленности в 2018 году была завышена на 52 %», - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В результате начальнику УМВД России по ЯНАО внесено представление, в итоге виновный сотрудник ИЦ УМВД России по ЯНАО привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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