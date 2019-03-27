Финансирование благоустройства Ямала губернатор назвал беспрецедентным

27 Март 09:32 2019-03-27T09:38:02+03:00

Из консолидированного бюджета на обновление территорий поступит почти три миллиарда рублей

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В Салехарде на заседании Совета глав муниципалитетов обсудили проведения Года благоустройства. Глава арктического региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в 2019 году выделяется существенное финансирование – беспрецедентное для Ямала за последние годы, чтобы во всех муниципалитетах, и даже в малых посёлках, люди увидели изменения.

Губернатор отметил, что скоро начнётся строительный сезон. Сегодня от глав муниципалитетов требуется высокая организация работы.

- Мы помним по прошлому году – не везде удалось сделать всё вовремя и качественно. Об этом говорили жители округа – то, что местами всё делается в последний момент, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В 2019-ом на Ямале планируется благоустроить порядка 88 общественных территорий, включая 18 детских и спортивных площадок в населённых пунктах (где проживает менее 1 000 человек) и два объекта к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ещё 363 дворовые территории будут обновлены.

- На территории округа в этом году не только сохранено финансирование мероприятий по благоустройству сельских поселений, но и включены населённые пункты с численностью менее 1 000 человек. Расширен минимальный перечень работ и дополнен такими мероприятиями, как обустройство площадок накопления ТКО и покраска фасадов многоквартирных домов», - отметил заместитель губернатора Сергей Карасёв.

Общий объём финансирования программы из консолидированного бюджета составил почти три миллиарда рублей. Среди масштабных проектов: благоустройство бульвара Стрижова в Надыме, зона отдыха в микрорайоне Юбилейный в Муравленко, площадь Воинской Славы в Губкинском, бульвар Победы в Лабытнанги, центральный парк в Ноябрьске, благоустройство сквера Геологов в селе Мыс Каменный.

ИСТОЧНИК KP.RU