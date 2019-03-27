Житель Тазовского района за пьяное вождение получил реальный срок

27 Март 09:18 2019-03-27T09:19:52+03:00

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Жителя Тазовского за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лиши свободы. 33-летнему рецидивисту суд вынес приговор.

Еще в декабре 2017 года он был привлечен к административной ответственности за пьяное вождение к наказанию в виде ареста на 10 суток. Несмотря на это, в октябре 2018 в ночью он вновь нетрезвым сел за руль.

Суд учел предыдущую судимость за кражу чужого имущества и согласился с позицией гособвинителя. В результате ямалец получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU