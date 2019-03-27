В Пурпе 27 семей переедут из авариек в новый дом из ямальского леса

27 Март 09:07 2019-03-27T09:10:25+03:00

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В Пурпе 27 семей готовятся к новоселью. Они переедут в новый трехэтажный дом улице Железнодорожная. Каркас нового многоквартирника состоит из железобетонных конструкций и деревянных панелей Ямальского лесопромышленного комплекса, изготовленных по технологии МХМ. Отделочные работы в квартирах выполнены «под ключ».

Все квартиры приобретены Фондом жилищного строительства ЯНАО под переселение пурпейцев из аварийного жилья. До 2022 года в рамках Адресной программы переселения из аварийного жилья на территории Пуровского района планируется ликвидировать 107 аварийных многоквартирных домов, 916 семей переедут в новостройки, сообщили в администрации Пуровского района.

Новоселами уже в 2019 году станут 280 семей из Тарко-Сале, Пурпе, Уренгоя и Халясавэя. В начале марта ключи от новых квартир уже вручили тридцати пяти семьям в Уренгое.

ИСТОЧНИК KP.RU