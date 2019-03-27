2019-03-27T09:02:43+03:00
Общество

Губернатор Ямала поручил всем муниципалитетам оборудовать приюты для бездомных животных

За год в регионе поймано почти 7,5 тысяч бродяжек
Анна Полякова
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Губернатор поручил всем муниципалитетам оборудовать приюты для бездомных животных Фото: pixabay.comГубернатор поручил всем муниципалитетам оборудовать приюты для бездомных животных Фото: pixabay.com
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Больше всего бездомных животных в 2018 году было отловлено в Пуровском районе, Ноябрьске и Новом Уренгое. Всего поймано почти 7,5 тысяч бродяжек. О реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными» доложил первый заместитель руководителя службы ветеринарии ЯНАО Станислав Закревский, выступая на заседании Совета глав муниципалитетов в Салехарде.

По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова, в ближайшие месяцы будет усилена эта работа по поиску и оборудованию зданий для приютов. Каждый муниципалитет подготовит свои варианты решения проблемы.

Напомним, новый закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу в начале 2019 года. Документ регламентирует и организацию деятельности приютов для животных. Сейчас на Ямале действуют семь некоммерческих организаций, занимающихся содержанием и возвращением отловленных, безнадзорных животных владельцам, работает один частный приют в Губкинском, планируется создание приюта в Тарко-Сале.

Также Станислав Закревский отметил, что для сокращения мест пребывания безнадзорных животных необходимо продолжить работу по ограничению их доступа в подвалы жилых домов и заброшенных строений, тепловые камеры и тепловые сети. А также продолжить информирование жителей по теме ответственности за несоблюдения правил в сфере содержания домашних животных.

К слову, число жителей, пострадавших от укусов зверей, снизилось на 29%. За несоблюдение правил содержания домашних животных к административной ответственности привлечено 306 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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