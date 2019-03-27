В Лабытнанги подросток обчистил банковский счет приятеля, сидя с ним в машине

27 Март 08:35 2019-03-27T08:37:16+03:00

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В Лабытнанги 15-летниего подростка и его 28-летнего приятеля подозревают в краже денег с банковского счета. Парни обокрали своего знакомого.

Они знали, что него на банковской карте есть кругленькая сумма и 8 марта они пригласили его съездить на автомобиле в Салехард. По дороге попросили его сесть за руль автомобиля. Затем младший приятель с разрешения воспользовался его мобильным телефоном с разрешения самого хозяина мольного.

Пока мужчина вел автомобиль, подросток, воспользовавшись доступом к программе "Сбербанк-Онлайн" потерпевшего, перевел с его счета на банковскую карту своего приятеля 50 тысяч рублей. Украденные деньги приятели разделили поровну и потратили по своему усмотрению. Оба подозреваемых признают свою вину и раскаиваются, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU