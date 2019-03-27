В Тарко-Сале ни одна контейнерная площадка не соответствует требованиям
В Тарко-Сале депутаты и общественники в рамках проекта «Чистая страна» оценили состояние контейнерных площадок. Во время рейда проверили своевременность вывоза бытовых отходов, качество зачистки самих площадок и подъездов к ним на территории многоквартирных жилых домов.
Как отметил заместитель председателя городского собрания депутатов Руслан Абдуллин, ни одна контейнерная площадка не соответствует правилами благоустройства Тарко-Сале. Они гласят, что на контейнерной площадке должны быть размещены сведения о наименовании обслуживающей организации, график вывоза отходов, наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов, телефоны организаций, осуществляющих контроль за вывозом отходов и содержанием контейнерной площадки.
Итогом рейда стало решение запланировать на лето ремонтные работы и установить информационные таблички, сообщает администрация Пуровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU