В Надыме слесарь едва не убил коллегу, всадив нож в грудь
В Надыме расследуют уголовное о покушении на убийство коллеги. Фигурантом стал 48-летний слесарь. Вечером 24 марта он зашел в учебный класс здания ГТЭС, расположенного на территории Юрхаровского НГКМ, и без явных причин всадил нож в грудь 32-летнему мужчине.
От трагического финала спас свидетель происшествия. Он остановил нападавшего и отобрал у него нож. Раненого доставили в Тазовскую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, подозреваемый задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Запланирована судебно-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU