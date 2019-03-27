27 Март 08:12 2019-03-27T08:13:32+03:00

В Надыме слесарь едва не убил коллегу, всадив нож в грудь Фото: Ольга Крыльцова

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В Надыме расследуют уголовное о покушении на убийство коллеги. Фигурантом стал 48-летний слесарь. Вечером 24 марта он зашел в учебный класс здания ГТЭС, расположенного на территории Юрхаровского НГКМ, и без явных причин всадил нож в грудь 32-летнему мужчине.

От трагического финала спас свидетель происшествия. Он остановил нападавшего и отобрал у него нож. Раненого доставили в Тазовскую районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, подозреваемый задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Запланирована судебно-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU