Ямал предложил упростить процедуру ликвидации объектов, отравляющих природу

27 Март 07:57 2019-03-27T08:06:53+03:00

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В Москве проходит десятый международный форум «Экология». В панельной сессии, посвящённой проблеме ликвидации накопленного экологического вреда, участвует первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.

Ямалец отметил, что в период с 2013 по 2017 годы на Ямале ликвидировано девять разрушенных объектов. Среди них – брошенная железнодорожная станция, свалки и отработанные карьеры, площадки складирования отходов. Общая площадь – около 120 га, масса вывезенных отходов – более 8 тыс. тонн.

Кроме того, при помощи волонтёров и при финансовой поддержке более 20 организаций на Ямале навели порядок на острове Белый. В результате освободились от хлама 70 га земель, собрали, вывезли и передали на переработку 1 200 тонн металлолома.

Полученные средства перечислили в благотворительный фонд помощи детям. В 2017-2018 годах теми же силами начата очистка острова Вилькицкого, на котором уже собрано 134 тонны металлолома.

Вместе с тем, Александр Гаврилюк предложил внести изменения в соответствующие нормативные документы, чтобы расширить список объектов, на уборку которых можно будет привлекать волонтёров, сообщает правительство ЯНАО.

Международный форум организован при поддержке Комитета Госдумы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды, ключевых министерств и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU