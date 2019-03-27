В Салехарде госпитализирован водитель иномарки, снесшей металлическое ограждение

27 Март 07:43 2019-03-27T07:46:21+03:00

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В Салехарде в ДТП пострадал водитель иномарки. Авария произошла 26 марта около 21 часа 35 минут на проспекте Молодежи. Автомобиля Nissan врезался в металлическое ограждение. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, мужчина за рулем автомобиля не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. В результате ДТП водитель госпитализирован с различными травмами.

Как уже сообщалось, в регионе несколько дней держится неблагоприятная погода, когда дождь сменяется снегом. Жителей Ямала предупреждают о гололедею

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1297 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 136 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU