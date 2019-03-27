Надымчанин пошел на риск, увидев объявление о продаже видеокамеры
Житель Надыма остался без денег, купив в интернете видеокамеру. По электронной почте неизвестные предоставили ему ссылку для оплаты товара, после чего он перевел на указанный счет денежные средства в сумме 44 560 рублей.
Получив сообщение об успешно проведенной операции по переводу денег и отправке товара, потерпевший ожидал получение видеокамеры. Однако связь с данным интернет-сайтом прервалась, на сообщения заявителя никто не отвечал.
Осознав обман, 37-летний мужчина 25 марта обратился в отдел полиции Надыма.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», сообщает УМВД России по ЯНАО.
Полиция призывает граждан при совершении дистанционных покупок в сети Интернет не оплачивать товар, не убедившись в надежности продавца.
ИСТОЧНИК KP.RU