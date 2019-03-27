Погода на Ямале 27 марта: потеплеет до +3 градусов
В среду, 27 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +1 градус, малооблачно, без осадков, ветер западный 9 м/с.
В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, без осадков, юго-западный ветер 9 м/с.
В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, периодически небольшой снег, ветер юго-западный 10 м/с.
В Надыме +3 градуса, пасмурно, в середине дня – небольшой дождь, ветер юго-западный 9 м/с.
В Губкинском +1 градус, пасмурно, днем без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.
В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, пройдет снег, ветер юго-западный 8 м/с.
В Муравленко +3 градуса, пасмурно, вечером пройдет дождь, ветер юго-западный 9 м/с.
В Лабытнанги +2 градуса, облачно, небольшой снег пройдет только утром, ветер западный 10 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU