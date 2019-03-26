2019-03-26T22:11:46+03:00
Общество

Глава Ямала жестко раскритиковал работу мэра Ноябрьска

Чаще всего на плохую уборку снега жалуются жители этого города
Анна Полякова
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Глава Ямала жестко раскритиковал работу мэра Ноябрьска Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала жестко раскритиковал работу мэра Ноябрьска Фото: правительство ЯНАО
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подверг жесткой критике работу руководства Ноябрьска. Вопрос уборки и вывоза снега стал одной из тем на заседании Совета глав муниципалитетов, которое во вторник, 26 марта, провёл в Салехарде глава арктического региона.

Только за последний месяц в личные аккаунты губернатора ЯНАО в социальных сетях пришло более 40 обращений от ямальцев. Чаще всего на плохую работу коммунальщиков жалуются жители Ноябрьска.

«Это работа вашей команды, которая, видимо, не справилась с задачей», - заявил Дмитрий Артюхов, обращаясь к главе Ноябрьска Алексею Романову.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

Он подчеркнул, что проблема с осадками в регионе – ежегодная. В остальных городах и посёлках такого количества обращений не было. Город не убирается. Он напомнил случаи, когда скорая помощь не могла добраться до вызовов из-за сугробов.

«Это работа администрации местной. Максимально привлеките все силы для решения этой проблемы», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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