Глава Ямала жестко раскритиковал работу мэра Ноябрьска
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подверг жесткой критике работу руководства Ноябрьска. Вопрос уборки и вывоза снега стал одной из тем на заседании Совета глав муниципалитетов, которое во вторник, 26 марта, провёл в Салехарде глава арктического региона.
Только за последний месяц в личные аккаунты губернатора ЯНАО в социальных сетях пришло более 40 обращений от ямальцев. Чаще всего на плохую работу коммунальщиков жалуются жители Ноябрьска.
«Это работа вашей команды, которая, видимо, не справилась с задачей», - заявил Дмитрий Артюхов, обращаясь к главе Ноябрьска Алексею Романову.
Фото: правительство ЯНАО
Он подчеркнул, что проблема с осадками в регионе – ежегодная. В остальных городах и посёлках такого количества обращений не было. Город не убирается. Он напомнил случаи, когда скорая помощь не могла добраться до вызовов из-за сугробов.
«Это работа администрации местной. Максимально привлеките все силы для решения этой проблемы», - сказал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU