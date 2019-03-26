В Коротчаево транзитные грузовики устроили несанкционированную стоянку

26 Март 15:55 2019-03-26T16:00:33+03:00

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На улице Портовой в Коротчаево сегодня, 26 марта скопилось несколько десятков грузовых машин. Они выстроились вдоль обочин, создавая неудобства пешеходам и автомобилистам. Местные жители, обеспокоенные ситуацией в районе речного порта, поделились красноречивыми снимками в социальных сетях.

Оказалось, что причиной скопления большегрузов стала теплая погода. Машины должны были пройти через Коротчаево транзитом, однако из-за потепления состояние зимников ухудшилось. В таких условиях фуры не допускаются на сезонную дорогу, движения по ней для машин становится опасным.

Как пояснили в администрации Нового Уренгоя, грузоперевозчик направил автомобили для разгрузки в «Уренгойский речной порт», поскольку именно с этой организацией у компании заключен договор. Потому в районе речпорта образовалась стоянка большегрузной техники.

Чтобы освободить улицу от несанкционированной стоянки большегрузов, администрация района связалась с представителем грузоперевозчика в Москве. Было принято решение задействовать для разгрузки автомобилей базу ООО «Северная база комплектации». После разгрузки грузовые машины покинут пределы Коротчаево.

По данным на 16:00, на ул. Портовой остаются 7 машин, 5 отправлены на стоянку. Вопрос находится на контроле руководства Нового Уренооя.

ИСТОЧНИК KP.RU