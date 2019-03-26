2019-03-26T16:00:33+03:00
Общество

В Коротчаево транзитные грузовики устроили несанкционированную стоянку

Причиной скопления большегрузов стала теплая погода
Анна Полякова
Поделиться:
В Коротчаево транзитные грузовики устроили несанкционированную стоянку Фото: администрации Нового УренгояВ Коротчаево транзитные грузовики устроили несанкционированную стоянку Фото: администрации Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

На улице Портовой в Коротчаево сегодня, 26 марта скопилось несколько десятков грузовых машин. Они выстроились вдоль обочин, создавая неудобства пешеходам и автомобилистам. Местные жители, обеспокоенные ситуацией в районе речного порта, поделились красноречивыми снимками в социальных сетях.

Оказалось, что причиной скопления большегрузов стала теплая погода. Машины должны были пройти через Коротчаево транзитом, однако из-за потепления состояние зимников ухудшилось. В таких условиях фуры не допускаются на сезонную дорогу, движения по ней для машин становится опасным.

Как пояснили в администрации Нового Уренгоя, грузоперевозчик направил автомобили для разгрузки в «Уренгойский речной порт», поскольку именно с этой организацией у компании заключен договор. Потому в районе речпорта образовалась стоянка большегрузной техники.

Чтобы освободить улицу от несанкционированной стоянки большегрузов, администрация района связалась с представителем грузоперевозчика в Москве. Было принято решение задействовать для разгрузки автомобилей базу ООО «Северная база комплектации». После разгрузки грузовые машины покинут пределы Коротчаево.

По данным на 16:00, на ул. Портовой остаются 7 машин, 5 отправлены на стоянку. Вопрос находится на контроле руководства Нового Уренооя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе