Замгубернатора Ямала осмотрел стройки Шурышкарского района

26 Март 15:17 2019-03-26T15:24:04+03:00

За пять лет муниципалитет ликвидирует 6,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья

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Заместитель главы Ямала Андрей Воронов во главе делегации строительных ведомств региона впервые посетил с рабочим визитом Шурышкарский район.

Важной темой на рабочем совещании стало обсуждение вопросов переселения граждан из аварийного жилья. В ближайшие пять лет муниципалитету нужно ликвидировать 6,3 тыс. м2 аварийного жилого фонда. Жители района должны переехать в новые благоустроенные квартиры до 1 сентября 2025 года.

- С домами, признанными аварийными до 2012 года, муниципалитет успешно справился, как и весь округ. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы ликвидировать весь непригодный для проживания жилфонд и, соответственно, построить для людей новые дома. Северяне должны жить в комфортных условиях, - подчеркнул замгубернатора.

Также обсудили перспективы «долгостроев». В числе таких объектов в Мужах – культурно-спортивный комплекс, в Горках – коррекционная школа-интернат. Также темой разговора стало завершение реконструкции Горковской средней школы, строительство школы-интерната в селе Восяхово на 95 мест и детского сада на 40 мест в селе Азовы.

Планируется, что уже в 2019 году обе школы будут готовы принять учеников, а детсад откроет свои двери для малышей, сообщает правительство ЯНАО.

- Район живой. Посёлки чистые, уютные, - поделился он своими впечатлениями по итогам поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU