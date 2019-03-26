Замгубернатора Ямала осмотрел стройки Шурышкарского района
Заместитель главы Ямала Андрей Воронов во главе делегации строительных ведомств региона впервые посетил с рабочим визитом Шурышкарский район.
Важной темой на рабочем совещании стало обсуждение вопросов переселения граждан из аварийного жилья. В ближайшие пять лет муниципалитету нужно ликвидировать 6,3 тыс. м2 аварийного жилого фонда. Жители района должны переехать в новые благоустроенные квартиры до 1 сентября 2025 года.
- С домами, признанными аварийными до 2012 года, муниципалитет успешно справился, как и весь округ. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы ликвидировать весь непригодный для проживания жилфонд и, соответственно, построить для людей новые дома. Северяне должны жить в комфортных условиях, - подчеркнул замгубернатора.
Также обсудили перспективы «долгостроев». В числе таких объектов в Мужах – культурно-спортивный комплекс, в Горках – коррекционная школа-интернат. Также темой разговора стало завершение реконструкции Горковской средней школы, строительство школы-интерната в селе Восяхово на 95 мест и детского сада на 40 мест в селе Азовы.
Планируется, что уже в 2019 году обе школы будут готовы принять учеников, а детсад откроет свои двери для малышей, сообщает правительство ЯНАО.
- Район живой. Посёлки чистые, уютные, - поделился он своими впечатлениями по итогам поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU