На Ямале ждут усиление ветра и гололед

26 Март 14:57 2019-03-26T15:01:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 27 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление. В среду, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Как сообщают метеорологи, в отдельных районах слабая метель, слабые гололедные явления. Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 4-9 м/с, местами его порывы будут достигать 14-19 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, при прояснении до -11. Температура днем -1…+4.

Главное управление МЧС России по ЯНАО напоминает о правилах безопасности при сильных порывах ветра и просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Напомним, сегодня в связи с потеплением зимники Ямала работают с ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU