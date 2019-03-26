26 Март 14:34 2019-03-26T14:51:10+03:00

Чиновника в Лабытнанги оштрафовали на 40 тысяч за финансовые махинации Фото: Ольга Крыльцова

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Прокурорская проверка выявила в деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Лабытнанги» нарушения законодательства в сфере госконтрактов.

Условиями контракта была предусмотрена оплата работ только после их фактического выполнения подрядчиком в полном объеме. Между тем, фирма, выполнявшая работы по устройству Сквера по ул.Первомайская, получила за счет бюджетных средств предоплату на сумму свыше 59 млн. рублей.

Аналогичные нарушения допущены управлением при заключении муниципального контракта на выполнение работ по устройству площадки на пересечении улиц Дзержинского и Студенческая. Незаконный аванс составил 2,29 млн. рублей.

По данным фактам главе администрации Лабытнанги внесено представление. В результате виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Руководителю муниципального учреждения Дмитрию Лукьяненко назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU