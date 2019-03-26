На Ямале снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

26 Март 13:56 2019-03-26T14:04:42+03:00

За неделю к врачам обратились почти 6 тысяч человек

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На Ямале за минувшую неделю в медучреждения с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5939 человек. По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 9,5%, он составил 110,3 случаев на 10 тысяч населения.

Напомним, за неделю до этого на Ямале фиксировали 129,9 случаев на 10 тысяч населения. А заболевших было почти 7 тысяч человек.

Всего госпитализировано 141 человек, 52 из которых малыши до двух лет, 36 дошколят и 32 - взрослые ямальцы.

В 137 случаях подтвержден грипп.Согласно данным лабораторного мониторинга в 59 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1)2009, в 16 пробах выделен вирус гриппа А (H3N2), в 9 – РС вирусы, в 8 пробах – аденовирусы, в 45 – другие.

За неделю сроком на 7 дней частично было закрыто 6 детских садов, 4 школы. На сегодняшний день в округе вакцинировано против гриппа 48,6% от общей численности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU