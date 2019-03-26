Команда Шурышкарского района стала первой в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО
В Салехарде завершился II региональный этап зимнего фестиваля ГТО (зона запад). Два дня участники боролись за звание лучшего в тестах общефизической подготовки, стрельбе и лыжных гонках.
Первое место, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО, в «западном» фестивале заняла команда Шурышкарского района, вторыми стали спортсмены из Салехарда, третье место – у команды Приуральского района. В зачёте семейных команд победу одержала семья Матус из Лабытнанги.
Теперь осталось дождаться результатов «восточной» зоны округа – для определения победителя всего окружного этапа, отметили в правительстве ЯНАО.
Кроме того, знаки отличия вручили салехардцам, успешно выполнившим нормативы «Готов к труду и обороне» в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU