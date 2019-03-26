2019-03-26T13:44:03+03:00
Общество

Команда Шурышкарского района стала первой в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО

Регион ждет результаты «восточной» зоны округ
Анна Полякова
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Команда Шурышкарского района стала первой в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО Фото: праивтельство ЯНАОКоманда Шурышкарского района стала первой в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО Фото: праивтельство ЯНАО
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В Салехарде завершился II региональный этап зимнего фестиваля ГТО (зона запад). Два дня участники боролись за звание лучшего в тестах общефизической подготовки, стрельбе и лыжных гонках.

Первое место, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО, в «западном» фестивале заняла команда Шурышкарского района, вторыми стали спортсмены из Салехарда, третье место – у команды Приуральского района. В зачёте семейных команд победу одержала семья Матус из Лабытнанги.

Теперь осталось дождаться результатов «восточной» зоны округа – для определения победителя всего окружного этапа, отметили в правительстве ЯНАО.

Кроме того, знаки отличия вручили салехардцам, успешно выполнившим нормативы «Готов к труду и обороне» в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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