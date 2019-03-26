В Лабытнанги гонщик на иномарке устроил массовое ДТП

26 Март 13:23 2019-03-26T13:25:48+03:00

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В Лабытнанги на улице Гагарина 25 марта произошло массовое ДТП. Известно, что в 17:00 автомобиль Mitsubishi на полной скорости врезался Hyundai, а тот с впереди стоящей Toyota. Водитель первой иномарки нарушил скоростной режим и не рассчитал дистанцию.

К месту происшествия были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, всего за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1287 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 135 травмировано, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU