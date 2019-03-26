2019-03-26T13:03:48+03:00
Общество

В Надыме определят лучшего пожарного УрФО

Победителей и призёров наградят дипломами, денежными сертификатами, памятными сувенирами
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме определят лучшего пожарного УрФО Фото: 89.mchs.gov.ruВ Надыме определят лучшего пожарного УрФО Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Церемония открытия конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший пожарный» состоится в Надыме 27 марта.

Участниками состязаний на базе учебно-тренировочного комплекса Надымского пожарно-спасательного гарнизона станут победители и призёры региональных конкурсов профессионального мастерства. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и работники противопожарной службы субъектов или муниципальной пожарной охраны субъектов УрФО.

Жюри оценит навыки конкурсанты в «Надевании боевой одежды и снаряжения», «Подъёме по установленной выдвижной лестнице в третий этаж учебной башни», «Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями», «Выполнении комплекса реанимационных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим», «Вскрытии металлической двери при помощи механизированного инструмента (бензорез)».

Победителей и призёров наградят дипломами, денежными сертификатами, памятными сувенирами, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе