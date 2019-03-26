В Надыме определят лучшего пожарного УрФО

26 Март 12:52 2019-03-26T13:03:48+03:00

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Церемония открытия конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший пожарный» состоится в Надыме 27 марта.

Участниками состязаний на базе учебно-тренировочного комплекса Надымского пожарно-спасательного гарнизона станут победители и призёры региональных конкурсов профессионального мастерства. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России и работники противопожарной службы субъектов или муниципальной пожарной охраны субъектов УрФО.

Жюри оценит навыки конкурсанты в «Надевании боевой одежды и снаряжения», «Подъёме по установленной выдвижной лестнице в третий этаж учебной башни», «Преодолении 100-метровой полосы с препятствиями», «Выполнении комплекса реанимационных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим», «Вскрытии металлической двери при помощи механизированного инструмента (бензорез)».

Победителей и призёров наградят дипломами, денежными сертификатами, памятными сувенирами, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU