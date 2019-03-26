2019-03-26T12:39:35+03:00
Происшествия

Новоуренгоец отдал мошенникам, «спасающим» сбережения, 14 тысяч рублей

Аферисту грозит 2 года тюрьмы
Анна Полякова
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Новоуренгоец потерял 14 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику службы безопасности банка. Аферист позвонил доверчивому ямальцу и сообщил, что с его карты происходит несанкционированное списание денежных средств.

По словам мошенника, для того, чтобы отменить операцию, необходимо было сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях. Мужчина, будучи уверенный в том, что разговаривает с сотрудником банка, сообщил данную информацию. Только после этого с банковской карты и были списаны денежные средства в сумме 14 700 рублей.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием может стать лишение свободы до двух лет.

Полицейские не рекомендует гражданам сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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