Новоуренгоец отдал мошенникам, «спасающим» сбережения, 14 тысяч рублей
Новоуренгоец потерял 14 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику службы безопасности банка. Аферист позвонил доверчивому ямальцу и сообщил, что с его карты происходит несанкционированное списание денежных средств.
По словам мошенника, для того, чтобы отменить операцию, необходимо было сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях. Мужчина, будучи уверенный в том, что разговаривает с сотрудником банка, сообщил данную информацию. Только после этого с банковской карты и были списаны денежные средства в сумме 14 700 рублей.
Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Наказанием может стать лишение свободы до двух лет.
Полицейские не рекомендует гражданам сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы, сообщает УМВД России по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU