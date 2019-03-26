2019-03-26T12:10:34+03:00
Общество

В Салехарде подписано соглашение о строительстве трех детсадов

Объекты будут возведены на средства бюджета и строительной компании
Анна Полякова
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В Салехарде подписано соглашение о строительстве трех детсадов Фото: администрация СалехардаВ Салехарде подписано соглашение о строительстве трех детсадов Фото: администрация Салехарда
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В Салехарде построят три детских сада на 240 мест каждый. Возводить объекты будут в рамках муниципально-частного партнёрства.

Соответствующее соглашение подписали 26 марта глава администрации ямальской столицы Иван Кононенко и представитель частного партнера ООО «Статус» Николай Руссо.

Дошкольные учреждения появятся в микрорайоне «Солнечный», «Удача» и в районе проспекта Молодежи до 2021 года. Детские сады будут построены на средства бюджета и строительной компании в пропорциях 70% и 30%.

Предполагается, что это будут 3-х этажные здания с большой прилегающей территорией, площадь каждого детсада составит 25 тысяч квадратных метров. Сегодня идет предпроектная подготовка, испытание свай, сообщает администрация города.

«Это значимое событие для Салехарда. На сегодняшний день в городе решена проблема с обеспечением мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но в очереди все еще остаются дети до 3 лет. Строительство этих объектов позволит выполнить указ президента по ликвидации очерёдности детей до трёх лет», - сказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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