В Салехарде подписано соглашение о строительстве трех детсадов
В Салехарде построят три детских сада на 240 мест каждый. Возводить объекты будут в рамках муниципально-частного партнёрства.
Соответствующее соглашение подписали 26 марта глава администрации ямальской столицы Иван Кононенко и представитель частного партнера ООО «Статус» Николай Руссо.
Дошкольные учреждения появятся в микрорайоне «Солнечный», «Удача» и в районе проспекта Молодежи до 2021 года. Детские сады будут построены на средства бюджета и строительной компании в пропорциях 70% и 30%.
Предполагается, что это будут 3-х этажные здания с большой прилегающей территорией, площадь каждого детсада составит 25 тысяч квадратных метров. Сегодня идет предпроектная подготовка, испытание свай, сообщает администрация города.
«Это значимое событие для Салехарда. На сегодняшний день в городе решена проблема с обеспечением мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но в очереди все еще остаются дети до 3 лет. Строительство этих объектов позволит выполнить указ президента по ликвидации очерёдности детей до трёх лет», - сказал градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU