На Ямале вынесли приговор убийцам бизнесмена

26 Март 11:36 2019-03-26T11:36:29+03:00

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В Ноябрьске двоих мужчин и женщину осудили на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей. Их признали виновными в разбое, угоне автомобиля и убийстве. Объем уголовного дела составил около 20 томов. По делу проведено около 40 различных судебно-криминалистических экспертиз, допрошено 15 свидетелей.

К нападению на предпринимателя они готовились несколько месяцев. В ноябре 2016 года у двоих 30-летних жителей Башкирии возникла идея напасть на 60-летнего владельца магазина, чтобы ограбить его. Ранее неоднократно судимые мужчины посвятили в свой план 30-летнюю приятельницу, которая работала продавцом в соседнем магазине. Они следили за коммерсантом.

По разработанному плану вечером 12 января 2017 года женщина зашла в магазин к потерпевшему и попросила его подвезти ее к гаражному комплексу, где их уже поджидали злоумышленники. Бизнесмен подвез даму к безлюдному месту. Тут же на него напали мужчины, скрывшие свои лица под масками. Они били его по голове рукояткой пневматического пистолета и обрезком металлической трубы. Обыскав его, злоумышленники не обнаружили при нем большого количества денег, что стало для них полной неожиданностью. Тогда они вытащили из его кармана ключи от квартиры, там их наживой стали лишь 20 тысяч рублей.

Затем осужденные, опасаясь, что мужчина их выдаст, затащили в лес и забили его молотком по голове. Труп закопали в снегу и ветками деревьев замели свои следы. Позже на территории промзоны они сожгли одежду и обувь, в которые были одеты, и куртку убитого. Мужчины неоднократно меняли свои показания, пытаясь избежать, либо смягчить уголовную ответственность.

На основании вердикта присяжных заседателей суд ЯНАО признал их виновными и назначил наказание. Мужчины проведут в колонии особого режима 24 и 23 года. Женщине назначено наказание в виде 6 лет колонии, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU