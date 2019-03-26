Сбербанк проведет трансформацию Западно-Сибирского банка
Сбербанк объявил о масштабной реформе своих отделений в УрФО. С 01.05.2019 ПАО Сбербанк проведет трансформацию Западно-Сибирского банка путем его перевода в Западно-Сибирское отделение №8647.
Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Западно-Сибирское отделения войдут в состав Уральского банк Сбербанка, Омское отделение - в состав Сибирского банка. Количество точек обслуживания населения и корпоративных клиентов не изменится.
Тюменское отделение №29 будет закрыто, его структурные подразделения будут переданы в организационное подчинение Западно-Сибирскому отделению №8647.
Как пояснили в Сбербанке, трансформация проводится длях совершенствования структуры управления и повышения эффективности региональной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU