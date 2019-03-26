26 Март 10:59 2019-03-26T11:00:39+03:00

Количество точек обслуживания населения и корпоративных клиентов не изменится

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Сбербанк объявил о масштабной реформе своих отделений в УрФО. С 01.05.2019 ПАО Сбербанк проведет трансформацию Западно-Сибирского банка путем его перевода в Западно-Сибирское отделение №8647.

Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Западно-Сибирское отделения войдут в состав Уральского банк Сбербанка, Омское отделение - в состав Сибирского банка. Количество точек обслуживания населения и корпоративных клиентов не изменится.

Тюменское отделение №29 будет закрыто, его структурные подразделения будут переданы в организационное подчинение Западно-Сибирскому отделению №8647.

Как пояснили в Сбербанке, трансформация проводится длях совершенствования структуры управления и повышения эффективности региональной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU