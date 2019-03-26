2019-03-26T10:52:15+03:00
Происшествия

Ноябрянина, отбиравшего пистолет у полицейского в тубдиспансере, отправили в колонию

Правоохранитель застрелили одного из нападавших
Анна Полякова
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Ноябрянина, отбиравшего пистолет у полицейского в тубдиспансере, отправили в колонию Фото: yanao.sledcom.ruНоябрянина, отбиравшего пистолет у полицейского в тубдиспансере, отправили в колонию Фото: yanao.sledcom.ru
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Ноябриянину зачитали приговор за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Инцидент в помещении Вынгапуровского туберкулезного отделения ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» закончился гибелью одного из нападавших на правоохранителя. Полицейский вынужден был открыть огонь.

8 декабря двое пациентов тубдиспансера распивали спиртное и нарушали общественный порядок. Прибывший по вызову сотрудников больницы старший участковый уполномоченный полиции вывел нарушителей в столовую для выяснения обстоятельств произошедшего.

35-летний дебошир проявил агрессию, начал нецензурно выражаться в адрес полицейского и затеял драку с участковым. Правоохранитель повалил его на пол и попытался надеть наручники. В это время второй мужчина набросился на полицейского и, избивая, пытался вытащить пистолет из кобуры.

Полицейский пригрозил им применением оружия, но нападавший просто озверел, еще активнее вырывая пистолет. Участковый, понимал, что мужчина может выстрелить, если завладеет оружием. Тогда он первым ранил обоих нападавших. Один из мужчин скончался на месте происшествия, 35-летнему осужденному оказали медпомощь.

Как выяснилось, агрессор 7 раз был судим, в том числе за совершение преступлений против личности, по месту жительства характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками.

В действиях сотрудника полиции превышение пределов необходимой обороны не усматривалось, поскольку существовала реальная опасность для жизни правоохранителя.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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