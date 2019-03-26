2019-03-26T10:12:11+03:00
Происшествия

Таркосалинец поверил сказкам о стройматериалах и потерял 50 тысяч рублей

Мошенник использовал давно известную схему обмана
Анна Полякова
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Доверчивый житель Тарко-Сале Пуровского района попался на уловку мошенника, который использовал давно известную схему обмана. В полиции он рассказал, что 23 марта на одном из сайтов увидел объявление о продаже стройматериала. По телефону договорился об условиях сделки с предполагаемым продавцом.

В этот же день таркосалинец перечислил в качестве предоплаты 30 тысяч рублей. Однако этого оказалось недостаточно. Продавец сообщил, что автомобиль, на котором вели груз, сломался, поэтому необходимо перечислить 20 тысяч рублей для его ремонта. Мужчина поверил и перевел дополнительные деньги. Осознал обман он только после того, как продавец перестал отвечать на телефонные звонки.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские устанавливают личность причастного к мошенничеству, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Правоохранители рекомендуют гражданам быть более внимательными при покупке товара через интернет-ресурсы, приобретать товар в надежных и проверенных фирмах, не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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