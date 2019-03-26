2019-03-26T09:50:02+03:00
Общество

На Ямале поставили мировой рекорд по добыче газа

На Уренгойском месторождении добыто 7 триллионов кубометров газа
Анна Полякова
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На Ямале поставили мировой рекорд по добыче газа Фото: правительство ЯНАОНа Ямале поставили мировой рекорд по добыче газа Фото: правительство ЯНАО
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На Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении 25 марта зафиксирована цифра – 7 триллионов кубометров добытого газа. Это мировой рекорд по добыче одним предприятием из недр одного месторождения, который установила компания «Газпром добыча Уренгой», сообщает правительство ЯНАО.

Сертификат получил заместитель гендиректора по производству Рустам Исмагилов Фото: правительство ЯНАО

Сертификат получил заместитель гендиректора по производству Рустам Исмагилов Фото: правительство ЯНАО

Производственное достижение зарегистрировал представитель Книги рекордов России Александр Пересвет. Соответствующий сертификат получил заместитель гендиректора по производству Рустам Исмагилов.

Напомним, первый газ с Уренгоя в магистральный газопровод подан 22 апреля 1978 года. Первый газовый триллион предприятие зафиксировало спустя 8 лет.

Напомним, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение – самое крупное из расположенных на суше и третье в мире по запасам газа (площадь порядка 6 тыс. квадратных километров). Оно открыто в 1966 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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