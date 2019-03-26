Новоуренгойские школьники и студенты провели «День на службе» технадзора ЯНАО

26 Март 09:27 2019-03-26T09:30:42+03:00

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В Новом Уренгое старшеклассники и студенты колледжа - будущие автомеханики –познакомились с работой службы технадзора ЯНАО. Ребят интересовало, например, какое необходимо образование, чтобы работать в службе, много ли документов надо сдать для получения разрешений. Студенты спрашивали о специфике работы.

- Основная цель нашей работы – обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, дорожно-строительных, самоходных и других машин по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды, – отметил начальник Новоуренгойской городской инспекции, главный государственный инженер-инспектор Виктор Байдин.

Побывали школьники и в рабочих кабинетах, специалисты рассказали им о регламенте деятельности. А на улице ребят ждал сюрприз – инспекторы продемонстрировали свою работу по проведению технического осмотра. Завершением экскурсии стало фото на память о встрече.

Просветительский проект «День на службе», который предполагает серию открытых встреч старшеклассников и студентов с государственными служащими, реализуется в рамках проекта «Чиновник открытый»., пояснили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU