Первый матч плей-офф «Факел» сыграет в Новом Уренгое 6 апреля

26 Март 09:05 2019-03-26T09:11:03+03:00

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Новоуренгойский «Факел» занял четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Соревнования завершились 23 марта.

С 19 победами в 26 матчах ямальцы вышли в ¼ финала плей-офф. Согласно положению чемпионата, в четвертьфинале новуренгойцы сыграют с обладателем пятой строчки – белгородским «Белогорьем». Первый матч решающей стадии между этими командами состоится 6 апреля в Новом Уренгое. Серия матчей продлится до двух побед.

«Факел», заняв более высокое место в турнирной таблице, чем соперник, обеспечил себе преимущество домашней площадки – начинать плей-офф ямальцы будут дома и, в случае необходимости проведения третьего матча, тоже сыграют при своих трибунах.

Также в плей-офф вышли казанский «Зенит» (1 место), кемеровский «Кузбасс» (2), «Зенит» из Санкт-Петербурга (3), новосибирский «Локомотив» (6), московское «Динамо» (7) и уфимский «Урал» (8).

Матч 6 апреля между «Факелом» и «Белогорьем» пройдёт во дворце спорта «Звёздный».

ИСТОЧНИК KP.RU