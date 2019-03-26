26 Март 08:59 2019-03-26T09:05:08+03:00

В Лабытнанги погиб каменщик, упав с седьмого этажа Фото: yanao.sledcom.ru

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В Лабытнанги проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке. Несчастный случай произошел около 9 часов 24 марта.

По предварительным данным, 32-летний каменщик упал при выполнении работ с седьмого этажа строящегося здания в городе. Мужчина не выжил, он скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места ЧП, опрошены очевидцы трагического падения. Назначен комплекс криминалистических экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU