Форум уральской молодёжи «УТРО-2019» дал старт регистрации участников

26 Март 08:54 2019-03-26T08:57:29+03:00

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Форум уральской молодёжи «УТРО-2019», который пройдёт в Тюмени с 20 по 30 июня, начал принимать заявки участников. Молодым инициативным людям от 18 до 35 лет необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф.

Этим летом форум объединит 1 230 человек. Главными критериями для отбора являются наличие проекта и достижений в профессиональной деятельности, творчестве или в спорте, общественная активность и опыт в реализации социально и экономически значимых проектов в своём регионе. Имена участников делегаций станут известны в начале июня.

Напомним, форум пройдёт на базе Тюменского президентского кадетского училища. Главной темой станет креативный капитал. С участниками поговорят о развитии креативной экономики в округе, использовании инновационных подходов и способах креативного мышления.

В программе – 12 образовательных площадок (Урал политический, городской, цифровой, экологический, предприимчивый, международный – на первой смене; Урал творческий, патриотичный, добровольческий, трудовой, медийный, профсоюзный – на второй). Также пройдёт конкурс проектов, по итогам которого выявят лучшие региональные практики по направлениям форума.

ИСТОЧНИК KP.RU