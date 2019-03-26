2019-03-26T07:55:28+03:00
Общество

Музей-квартиру ненецкого писателя Леонида Лапцуя ждут изменения

Публичная презентация проекта состоится в МВК им. Шемановского
Анна Полякова
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Проект модернизации музея-квартиры ненецкого писателя Леонида Васильевича Лапцуя рассмотрят сегодня, 26 марта, на публичной презентации в МВК им. Шемановского.

Речь идёт о кабинете, гостиной, рабочем столе, семейных фотоальбомах, книгах и рукописях Леонида Лапцуя. Именно эти вещи, оставшиеся после смерти писателя на своих местах, и приводят в музей интересующихся посетителей.

По улице Зои Комсомольской, дом 40, проживал не только Леонид Лапцуй, во второй половине дома жил геолог Василий Подшибякин. По словам сотрудников музея, они были не только соседями, но и друзьями.

Именно поэтому есть предложение создать на базе этих двух квартир объединенный мемориальный музей – Музей Первых.

Руководство МВК им. Шемановского отмечает, что одним из главных условий преображения музея-квартиры будет сохранение всех личных вещей и обстановки дома писателя в привычном для почитателей его творчества виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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