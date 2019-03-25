В Надыме золото с 53-летней женщины снял молодой собутыльник

25 Март 16:14 2019-03-25T16:14:28+03:00

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В Надымского района в дежурные сутки раскрыли кража золота. О пропаже цепочки 24 марта в дежурную часть заявила 53-летняя горожанка.

Личность подозреваемого быстро была установлена. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний знакомый надымчанки. Полицейские выяснили, что украсть цепочку он решил, когда они вместе выпивали. Воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, он снял цепочку с шеи спящей женщины и покинул квартиру.

При личном досмотре украденную цепочку нашли и изъяли. Злоумышленник пояснил, что собирался выгодно ей распорядиться.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». С подозреваемого взяли подписку о невыезде. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU