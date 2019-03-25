Руководство Международного комитета Арктических зимних игр оценит возможности Ямала

25 Март 15:57 2019-03-25T16:03:26+03:00

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В Салехард с официальным визитом прибудут представители Международного комитета Арктических зимних игр. Президент Международного комитета Арктических зимних игр Джон Флинн, технический директор организации Ин Легари и её секретарь Ллойд Бентц изучат потенциальные возможности окружной столицы по организации международных соревнований.

Поводом является заявка от Ямала на проведение Арктических зимних игр не ранее 2026 года в Салехарде. Поездка состоится с 27 по 31 марта. По результатам визита весной 2020 года будет принято решение о возможности включения Ямала в график проведения Арктических зимних игр, сообщает правительство ЯНАО.

По Уставу Арктические зимние игры могут проходить только в США, Канаде и Дании (Гренландии) – странах, по инициативе которых они созданы.

– То, что наша заявка официально принята Международным комитетом, - большой успех, – комментирует заместитель губернатора Ямала, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

Полная спортивная программа Арктических зимних игр включает 22 вида спорта, из которых два определяет принимающая сторона.

В 2020 году – 50-летний юбилей с момента проведения первых Игр. Праздничные мероприятия состоятся в г. Уайтхорс (Юкон, Канада). Ямал представит команда из 100 человек.

В спортивную программу сборной региона войдут такие виды спорта как арктическое многоборье, бег на снегоступах, биатлон на лыжах и снегоступах, лыжные гонки, настольный теннис, фигурное катание и футзал. Впервые за историю проведения Игр также планируются соревнования по стрельбе из лука, в которых примут участие и ямальские спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU