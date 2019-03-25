2019-03-25T15:43:21+03:00
Общество

На Ямале очистят территорию заброшенного вахтового посёлка

Работы начнутся в конце марта
Анна Полякова
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На Ямале очистят территорию заброшенного вахтового посёлка Фото: правительство ЯНАОНа Ямале очистят территорию заброшенного вахтового посёлка Фото: правительство ЯНАО
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В 2019 году на Ямале начинается очистка захламлённых территорий в районе Харасавэйского месторождения. "Экологическому десанту" предстоит ликвидировать брошенный вахтовый посёлок с 33 разрушенными производственными и жилыми зданиями, бесхозными свалками отходов. Для этого на захламлённую территорию перебросят бульдозер, экскаватор и автокран, установят временные модули для проживания рабочих, организуют места сбора и утилизации отходов.

Работы начнутся с конца марта и будут вестись круглогодично силами бригады рабочих Российского Центра освоения Арктики. За три года округ планирует провести уборку на 70 га побережья Карского моря. Уберут стройматериалы и металлолом - порядка 25 тысяч тонн.

Опыт по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике Ямал приобрёл на островах Белый и Вилькицкого. В 2019 году "генеральная уборка" территорий начнётся на материке, в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. В этом же году продолжатся экологические мероприятия на острове Вилькицкого. В состав экспедиции, которая продлится с 15 июля по 15 августа, войдут 20 волонтёров и пять учёных для проведения инженерно-экологических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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