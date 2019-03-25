Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днём работника культуры

25 Март 14:36 2019-03-25T14:45:53+03:00

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Ямальских работников культуры губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил с профессиональным праздником. Он отметил, что культура во все времена была и остаётся огромной духовной силой, объединяющей нашу многонациональную страну.

По словам главы региона, весомый вклад в сбережение самобытности народов Арктики, создание новых творческих идей вносят и представители ямальской культуры.

«Своим трудом, любовью к профессии, незаурядным талантом вы делаете жизнь земляков ярче и интереснее», - говорится в торжественной речи губернатора.

Развитие этой сферы всегда будет для правительства региона одной из приоритетных задач, выразил уверенность глава ЯНАО. К слову, с начала года Ямал запустил большую шестилетнюю программу по строительству новых объектов культуры, оснащению современным оборудованием и музыкальными инструментами всех окружных школ искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU