2019-03-25T14:28:34+03:00
Общество

Салехардские дети ищут «Путь супергероя Севера»

Юные ямальцы раскрывают понятие «супергерой» в образе реального человека
Анна Полякова
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Салехардские дети ищут «Путь супергероя Севера» Фото: yanao.ruСалехардские дети ищут «Путь супергероя Севера» Фото: yanao.ru
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В Салехарде начала работу профильная пришкольная площадка «Родом из детства». 60 маленьких северян ищут «Путь супергероя Севера». Мальчики и девочки в возрасте от шести до 12 лет раскрывают понятие «супергерой» в образе реального человека, который развивается, учится, становится лучше.

Участники в течение пяти дней зарабатывают баллы и переходят на следующий уровень: от новичка до супергероя. Также ребята участвуют в интерактивных и интеллектуальных играх, спортивных состязаниях и творческих мероприятиях. На мастер-классах дети сделают различные поделки из бумаги, будут рисовать и примут участие в конкурсе «Лучшая история супергероя».

Кроме того, в рамках Международного года языков коренных народов, объявленного Организацией Объединённых Наций, маленькие ямальцы создадут сборник «Язык народа словами детей».

Мероприятие более трёх лет проводится Окружным молодёжным центром на базе Окружной санаторно-лесной школы. Отметим, весь организаторский состав проекта владеет языками коренных малочисленных народов Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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