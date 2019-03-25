2019-03-25T14:10:11+03:00
Общество

На Ямале ожидаются гололед и метель

Дорожники рекомендуют автомобилистам отказаться от поездки по ямальским загородным трассам и зимникам
Анна Полякова
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На Ямале 26 марта прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Сообщение об этом распространили специалисты Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожники рекомендуют ограничить поездки на личном автомобиле по ямальским загородным трассам и зимним автодорогам в условиях неблагоприятных погодных условий.

По данным метеорологов, местами ожидается небольшой снег, днем по западу умеренные осадки. В отдельных районах слабая метель, слабые гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 4-19 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, при прояснении до -12. Температура днём -2…+3С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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