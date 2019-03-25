Новоуренгойского насильника судят за надругательство над 62-летней жертвой

25 Март 14:01 2019-03-25T14:05:29+03:00

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В Новом Уренгое будут судить 55-летнего насильника, который избил и надругался над 62-летней женщиной.

Известно, что 12 января в квартиру, одну из комнат в которой снимала женщина, подселился ранее судимый новоуренгоец. Днем он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату к жертве и предложил вступить с ним в интимную связь. Когда женщина отказала, изверг в течение нескольких часов избивал женщину и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. Убежать от насильника женщина смогла только под утро 13 января, когда мучитель уже уснул.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа, скуловой кости, переломы ребер, множественные ушибы мягких частей тела. Травмы подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

В ходе предварительного следствия истязатель свою вину не признал и от дачи показаний отказался. По результатам судебно-психиатрической экспертизы он признан вменяемым и по своему психическому состоянию мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU