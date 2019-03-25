В Салехарде увеличилась раскрываемость преступлений

25 Март 13:07 2019-03-25T13:14:05+03:00

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В Салехарде за два месяца года зарегистрировано 157 преступлений, раскрыто 84. Об этом рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Василий Васильев на заседании комиссии по профилактике правонарушений.

Увеличилась раскрываемость мошенничеств, фактов неправомерного завладения транспортными средствами, а также преступлений в финансово-кредитной системе.

Ситуацию на улицах города правоохранители называют стабильной. Число таких преступлений сократилось на 44%. В общественных местах также в отчетный период не допущено совершения убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, вымогательств и хулиганств.

Как сообщает администрация ямальской столицы, на 75% возросло количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. К охране общественного порядка привлекают и народные дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU